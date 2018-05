München - Vor dem Empfang der "Schale" ging der deutsche Fußball-Rekordchampion am Samstag in der ausverkauften Allianz Arena mit 1:4 (1:2) unter (der AZ-Liveticker zum Nachlesen). Eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Eintracht Frankfurt gab es nicht das von Jupp Heynckes erhoffte "Freudenfest" in seinem letzten Heimspiel als Bayern-Coach. Daniel Ginczek (5./55. Minute), Anastasios Donis (42.) und Chadrac Akolo (52.) erzielten die Tore für die im Abschluss extrem effektiven Gäste. Das Tor zum 1:1 für die ausgekonterten Bayern schoss Corentin Tolisso (21.).