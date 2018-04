München - Der FC Bayern verlor am Mittwoch in München das Hinspiel gegen Real Madrid 1:2 (1:1). Dabei gingen die Münchner durch Joshua Kimmich in der 28. Minute zunächst in Führung. Marcelo glich in der 44. Minute aus, Marco Asensio nutzte einen Fehlpass von Rafinha in der 57. Minute zum Siegtreffer für Real.