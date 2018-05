Die Noten für die Roten Einzelkritik: Die Bayern beim 3:1-Sieg in Köln

Sebastian Rudy: Note 4. Bundesliga-Zeit ist Rudy-Time. Der defensive Mittelfeldspieler, an dem der VfB Stuttgart interessiert ist, hatte diesmal eine etwas offensivere Rolle, da Martínez spielte. In den Zweikämpfen oft zu zaghaft und zurückhaltend. Natürlich ging es um nichts, aber Rudy kämpft noch um sein WM-Ticket. Dürfte eher nichts werden.

James Rodríguez: Note 3. Der Torschütze vom Real-Spiel bekam den Vorzug vor Thiago. Verlor zunächst viele Zweikämpfe und Bälle, etwa vor dem 0:1 an der Seitenlinie gegen Clemens, dessen Flanke zum Gegentreffer führte. Immerhin mit ein paar ordentlichen Flanken und dem richtigen Stellungsspiel als er die Kugel zum 1:1 über die Linie drückte.

Thomas Müller: Note 2. Der Kapitän wie immer wuselig und voller Leidenschaft. Seine Schüsse forderten Kölns Torhüter Horn aber nicht wirklich. Gab nie auf. Mit dem richtigen Riecher und Laufweg als er Rafinhas Flanke per Kopf für James auflegte. Ebenfalls mit Assist, sprich cleverer Ablage, beim 2:1. Nach 72 Minuten ausgewechselt.

Franck Evina: Note 4. Der andere Franck, der Ribéry, war zu Hause geblieben. Der erst 17-jährige Evina vertrat ihn auf dme linken Flügel. Ließ sich einige Bälle abnehmen, mischte aber in der Offensive meist mutig mit. Insgesamt aber – was man ihm nicht vorwerfen kann – immer noch zu grün für die Bundesliga. Zur Pause ausgewechselt.

Robert Lewandowski: Note 3. Der Torjäger will unbedingt die 30 Treffer vollmachen in dieser Saison. War bisher in allen Auswärtsspielen der Rückrunde geschont worden. In Köln mit guten Kopfbällen, die FC-Keeper Horn parierte (25./42). Den zweiten hätte er machen müssen. Traf dann per Flachschuss zum 2:1, Treffer Nummer 29. Über weite Strecken und vor allem bei seiner Auswechslung: mit negativer Körpersprache, schaut Heynckes nicht an, gibt ihm nicht die Hand.

Thiago: Note 3. Kam mit Beginn der zweiten Halbzeit, wurde an der Seitenlinie von Ex-Bayer Pizarro, der in Köln verabschiedet wurde, mit Küsschen begrüßt. Viel unterwegs, sehr engagiert. Auch wenn er an den Toren nicht direkt beteiligt war, kam mit ihm die Wende.

Corentin Tolisso: Note 2. Kommt für Müller ins Spiel, sofort im Spiel. Traf auf Vorlage von James zum 3:1. Ein wenig Linderung für die Schmerzen des Ausscheidens bei Real, an dem er durch seinen unglücklichen Rückpass auf Ulreich seinen Anteil hatte.

Sandro Wagner: Ohne Note. Noch ein Kurzeinsatz als Joker für Mittelstürmer Lewandowski ab der 77. Minute. Verpasste per Linksschuss die Chance auf das 4:1.