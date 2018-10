Die Niederländer zu Gast in Deutschland Willem-Alexander und Máxima genießen Bootstour auf dem Rhein

Der niederländische König Willem-Alexander (51) und seine Frau Máxima (47) sind für drei Tage zu Besuch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Mittwoch wurden die beiden am Vormittag von Malu Dreyer (57), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und ihrem Ehemann Klaus Jensen (66) in Mainz in der Staatskanzlei empfangen. Nach dem Mittagessen folgte schließlich das Highlight des ersten Reisetages für das Königspaar.