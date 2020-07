Die neuesten Spekulationen Dschungelcamp in der Corona-Krise: Stehen Änderungen an?

Was bedeutet die Corina-Pandemie für die TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL)? Sicher ist bislang nur, dass das Dschungelcamp auch 2021 ausgestrahlt werden wird. Dies wurde vor einer Woche vom Sender bestätigt. Auch das britische Pendant "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", das traditionell vor der deutschen Variante im gleichen Camp in Australien gedreht wird, soll stattfinden. In Großbritannien gibt es allerdings Spekulationen, die für die deutsche Version ebenfalls relevant sein könnten, da beide Sender den Drehort aus Kostengründen von jeher gemeinsam nutzen.