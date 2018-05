Die neue Modeikone der Royals Meghan Markle: Das sind ihre Style-Geheimnisse

Außerdem hat Markle ein Faible für Mäntel der kanadischen Marke Line the Label und Schuhe des Luxusdesignerlabels Aquazzura. Bei der Wahl ihrer Taschen setzt die 36-Jährige häufig auf die britische Marke Strathberry, die für ihre strukturierten Modelle mit dem ikonischen Riegelverschluss bekannt sind.

Haare? Am liebsten undone!

Zum Meghan-Look gehören auch die Haare und das Make-up der Schauspielerin dazu. Denn obwohl sich die britische Presse gerne mal beschwert, dass ihre "messy" Hochsteckfrisuren nicht dem königlichen Protokoll entsprechen, sind es genau solche unperfekten Details, die ihren durchgestylten Looks einen nonchalanten Charme verleihen. "Wenn du älter wirst, wirst du selbstbewusster und brauchst dir nicht mehr so viel Mühe geben und kannst deine Haare auch mal wie die Französinnen locker nach oben binden", so Markle im Interview mit der "Glamour".

So schminkt sie sich

Auch beim Make-up nimmt es die US-Amerikanerin locker, setzt statt auf Perfektion auf Natürlichkeit. Knallige Lippenstifte und dramatische Smokey Eyes sucht man bei ihr vergeblich, am liebsten trägt die Schauspielerin dezente Nude-Lippenstifte. Laut dem "Hello Magazin" ist die Farbe "Very Victoria" der Kosmetikmarke Charlotte Tilbury Markles absoluter Favorit. Außerdem sieht man die Beauty so gut wie nie ohne dunklen Kajal und Mascara. Im Interview mit der Zeitschrift "Allure" wurde sie sogar ganz konkret und verriet, dass ihr Lieblingskajal von MAC stamme, bei Mascara bevorzuge sie hingegen Dior.