Weitere Promi-Tänzer stehen fest

Neben diesen drei Promi-Tänzern stehen weitere neun Kandidaten fest. Darunter Komikerin Ilka Bessing (48) alias "Cindy aus Marzahn", Schauspieler Tijan Njie (28, "Alles was zählt"), die ehemalige Fußballspielerin Steffi Jones (47) und RTL-Sportexpertin Ulrike von der Groeben (62). Aber auch Sänger Luca Hänni (25, "She Got Me"), Wendler-Freundin Laura Müller (19), Circus-Tochter Lili Paul-Roncalli (21), "Ninja Warrior Germany"-Sieger Moritz Hans (23) und Comedian Martin Klempnow (46) sind mit von der Partie. Die Sendung startet am 21. Februar um 20:15 Uhr auf RTL.