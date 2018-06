Die nächsten Bestseller Tina Turners Liebesgeschichte: Diese Highlights kommen noch 2018

Darin geht es nicht um die aktuellen Geschehnisse der Buchreihe oder der dazugehörigen Serie "Game of Thrones", stattdessen spielt die Handlung 300 Jahre davor. "Feuer und Blut" erzählt den Werdegang des Hauses Targaryen, das einst den Eisernen Thron innehatte, ehe Aerys II Targaryen ("Der irre König") gestürzt und Robert Baratheon zum König wurde.

Neues Mittelerde-Buch von Tolkien

Am 30. August 2018 erscheint weltweit "Der Fall von Gondolin" - "eine der drei Großen Geschichten des Ersten Zeitalters von Mittelerde" - von J. R. R. Tolkien (1892-1973), herausgegeben von seinem Sohn Christopher Tolkien (93). "Der Fall von Gondolin" bildet den Abschluss der Trilogie, die 2007 mit "Die Kinder Húrins" begonnen und 2017 mit "Beren und Lúthien" fortgesetzt wurde. Der Verlag Klett-Cotta erklärte vorab zum Inhalt: "Zwei der größten Mächte Mittelerdes stehen sich in 'Der Fall von Gondolin' gegenüber: Auf der einen Seite Morgoth, die Verkörperung des Bösen und auf der anderen Ulmo, der Herr der Meere, Seen und Flüsse unter dem Himmel.

Im Zentrum ihres Konflikts steht die verborgene Elben-Stadt Gondolin. Turgon, König von Gondolin, wird von Morgoth mehr als alles andere gehasst. Seit Langem versucht der dunkle Herrscher, Gondolin zu finden und zu zerstören, aber vergeblich. In diese Welt kommt Tuor und wird zum Werkzeug von Ulmos Plan. Von ihm geleitet, macht sich Tuor auf den gefahrvollen Weg nach Gondolin und gelangt in die verborgene Stadt. Dort heiratet er Idril, die Tochter Turgons; ihr Sohn ist Earendil, dem es vorherbestimmt ist, einmal der berühmteste Seefahrer des Ersten Zeitalters zu werden. Durch einen gemeinen Verräter erfährt Morgoth, wie er einen vernichtenden Angriff gegen die Stadt führen kann, mit Balrogs, Drachen und zahllosen Orks. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf."

Autobiographie von Tina Turner

"My Love Story" ist der Titel der Autobiographie von Tina Turner (78), die am 15. Oktober erscheint. "Liebe hat mein Leben gerettet. Davon will ich erzählen", erklärte der Weltstar vorab. Unter dem Eindruck einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die sie aufgrund einer wunderbaren Wendung überwinden konnte, schildert die Sängerin erstmals ihre "ganze Geschichte", heißt es.

Die Geschichte von Udo Lindenberg

"Udo" will ebenfalls die ganze Geschichte erzählen, "die Abstürze und die Triumphe, die Niederlagen und Siege": Basierend auf Udo Lindenbergs (72) Erinnerungen, auf Berichten von Wegbegleitern und Mitgliedern des Panikorchesters, aufgeschrieben von Thomas Hüetlin soll dieses Buch ein "Geschenk an alle Fans" sein, "ein einmaliges Dokument der Zeitgeschichte und ein rasanter Ritt durch sieben Jahrzehnte BRD, mit zahlreichen Illustrationen vom Meister selbst". "Udo" erscheint am 4. Oktober.

Weitere Highlights

"Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten" (ab 6.9.) von Jonas Jonasson (56), dem Autor des weltweiten Bestsellers "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand". Darum geht's: "Allan Karlsson ist wieder da! Der Hundertjährige hat genug vom Dauerurlaub auf Bali und ist begeistert, als sich ein neues Abenteuer ankündigt..." +++ "Kurze Antworten auf große Fragen" (ab 16.10.) von Stephen Hawking (1942-2018): "In seinem letzten Buch gibt Stephen Hawking Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit und nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das Universum seiner Weltanschauung."

"Der Insasse" (ab 24.10.) von Sebastian Fitzek (46): "Vor einem Jahr verschwand der kleine Max. Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah. Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Max' Vater bleibt nur ein Weg, um endlich Gewissheit zu haben: Er muss selbst zum Insassen werden." +++ "Die Suche" (1.10.) von Charlotte Link (54): In den Hochmooren Nordenglands wird die Leiche der 14-jährigen Saskia gefunden. Kurze Zeit später wird ein weiteres Mädchen vermisst. Detective Sergeant Kate Linville ist zufällig in der Gegend und wird zur unfreiwilligen Ermittlerin in diesem Drama. +++ "BECOMING" von Michelle Obama (54): Die Autobiografie der ehemaligen First Lady erscheint am 13. November.