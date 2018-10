Die Muse des Mörders, ... TV-Tipps am Montag

In "Die Muse des Mörders" (ZDF) lässt sich ein Serienmörder von Krimis inspirieren. Die Gerichtsvollzieherin "Billy Kuckuck" (Das Erste) hilft einer Rentnerin in Not. Später will eine FBI-Agentin in "Vor ihren Augen" (ZDF) den Mord an ihrer Tochter rächen.