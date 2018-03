Pesic über verletzten Barthel: "Wollen nichts riskieren"

Nicht mit dem Team fliegen konnte Danilo Barthel, der sich am Samstag in der Bundesliga im Gesicht verletzt hat. Der Nationalspieler musste erst noch in München untersucht werden und sollte am Abend nachreisen. Ob er eingesetzt werden kann, ist unklar. "Wir wollen nichts riskieren", sagte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic.

"Es wird cool, zurück nach Istanbul zu kommen, und ich freue mich darauf", sagte Redding, als er sich seiner Erinnerungen wieder besann und sprach von einem "schönen Erfolg", den er mit Bayern schon in der Vorrunde des Wettbewerbs am Bosporus bei Galatasaray (86:69) gefeiert hatte: "Hoffentlich können wir das wiederholen."

Redding vermisst Bell

Darussafaka habe aber "eine sehr gute Mannschaft", befand Redding. Eine Sache nerve ihn allerdings ein wenig. "James Bell, einer meiner besten Freunde, spielt dort", erzählte er. Sein Landsmann hat sich vergangene Woche aber den Fuß gebrochen. "Also kann ich ihm nicht auf dem Spielfeld in den Hintern treten, so wie ich das eigentlich vorhatte", sagte Redding, "schade, ich wünsche ihm jetzt gute Besserung."

Von der "großartigen Atmosphäre" in Istanbul will er sich mit seinen Teamkollegen nicht beeindrucken lassen. "Schlimmer als bei Galatasaray oder letztes Jahr in Malaga kann das ja nicht werden", sagte Pesic. Dass Bayern im ersten Duell in fremder Halle antreten muss, sieht der 41-Jährige sogar positiv: "Ich glaube, dass es ein Vorteil für uns ist, dass wir zuerst auswärts spielen. So müssen sie das erste Spiel gewinnen."

Djordjevic: "Müssen uns noch einmal steigern"

Darussafaka, das "viel Geld investiert" und mit dem ehemaligen NBA-Coach der Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James, David Blatt, "einen der besten Trainer der Welt" habe, sei unter Druck: "Die müssen, wir nicht." Die Münchner stehen erstmals in einem europäischen Wettbewerb unter den besten Vier. "Alles, was jetzt kommt, ist Zugabe", sagte Pesic, "aber jetzt kann alles passieren."

Im Vergleich zu Viertelfinalgegner Kasan ordnet er die Türken als "athletischer, schneller, aber nicht so kontrolliert" ein. "Gegen diese Mannschaft müssen wir uns noch einmal steigern", ist sich Chefcoach Sasa Djordjevic sicher: "Nur wenn wir unser bestes Spiel bringen, können wir weiterkommen."

