Die Moordale Highschool kommt wieder "Sex Education": Die neue Serie bekommt eine zweite Staffel

Worum geht es in der neuen Serie?

Jungfrau Otis hat es nicht leicht als einziges Kind der offenherzigen Sex-Therapeutin Jean. Doch gerade weil die Eltern in Sachen Sexualität kein Blatt vor den Mund nehmen, hat der Nerd ein grandioses Fachwissen. Kurzerhand gründet Otis mit Rebellin Maeve und seinem besten Freund Eric eine geheime Untergrund-Sex-Praxis an der Moordale High-School. Dort bekommt er trotz guter Gage so einiges zu hören und zu sehen. Dabei möchte Otis doch eigentlich nichts anderes, als irgendwie ohne größeren Schaden seinen Abschluss machen und endlich die Liebe finden.