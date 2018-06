Die Militärparade steht an Fans hoffen auf Kuss und Baby: Was zeigen die Royals am Samstag?

Seinen ersten kurzen Auftritt in der Öffentlichkeit hatte Prinz Louis nur wenige Stunden nach seiner Geburt am 23. April, als seine Eltern mit ihm das Krankenhaus verließen. Einige Tage später veröffentlichten William und Kate erste Bilder des Babys. Doch auch wenn sie den kleinen Royal zu Trooping the Colour nicht mitbringen, lange werden die Fans auf neue Schnappschüsse nicht warten müssen. Schließlich steht seine Taufe an. Schon in wenigen Wochen soll es soweit sein.