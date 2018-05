Es ist nicht die erste Ehe eines Politikers, die den Alltag nicht überstanden hat. Der volle Terminkalender, der Druck der Öffentlichkeit, das Machtgefälle: All das kann eine Beziehung in den Ruin treiben. "Ein voller Terminkalender geht immer auf Kosten der Beziehungszeit", sagt Paarberaterin Alexandra Hartmann der AZ. "Aber Intimität ist das, was eine Beziehung zusammenhält – dafür muss man einen Rahmen schaffen." Bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, käme manchmal auch noch Narzissmus dazu. "Diese Menschen wollen bewundert werden. Und wenn die Bewunderung in der Ehe ausbleibt, kann das zu Problemen führen."