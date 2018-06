Quirin Moll: Debüt gegen Sendling

Nun sei man mit den Neulöwen um Stefan Lex, Adriano Grimaldi und Co. gut gerüstet dafür, in der Dritten Liga "eine gute Rolle spielen" zu können, ohne dabei "Parolen rauszuhauen." Übrigens: Gorenzel deutet an, dass Quirin Moll am Mittwoch zu den Sechzgern und im ersten Test der Saison am Mittwochabend beim BSC Sendling (18.30 Uhr, im AZ-Liveticker) wie die restlichen Neuzugänge sein Debüt geben wird.