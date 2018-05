Die Liste der geprellten Stars ist lang Quentin Tarantino: Die Weinstein Company schuldet ihm vier Millionen

Demnach seien zahlreiche "monetäre und nicht-monetäre Zahlungen offen", die vor einem Verkauf der Weinstein Company noch zu begleichen seien. Ende März hatte die Produktionsfirma, nach einem geplatzten Übernahme-Deal, offiziell Insolvenz angemeldet. Damals gab die Firma 500 Millionen bis eine Milliarde US-Dollar an Verbindlichkeiten und denselben Betrag an Vermögenswerten in der Konkursanmeldung an. Momentan ist die Firma weiter auf der Suche nach einem Käufer. Laut dem US-Branchenblatt "Deadline" sei ein bislang unbekannter Interessent aus New York momentan dabei, ein Angebot zusammenzustellen.