"Die Liebe ist der Weg" Herzogin Meghans Bischof Michael Curry appelliert an Donald Trump

US-Bischof Michael Curry (54) hat mit seiner bewegenden Predigt bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) die Welt verzückt. Auch nach der Trauung will sich der Geistliche für das Verständnis zwischen den Menschen einsetzen. Dazu besuchte er nun eine Mahnwache in Washington, D.C., die unter anderem auch am Weißen Haus vorbei führte. "Wir hoffen, dass die Botschaft der Liebe Gottes und die der Nachbarschaftsliebe hier heute Nacht gehört wurde", erklärt Curry gegenüber dem US-Portal "TMZ".