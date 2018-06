Die letzten Folgen sind im Kasten "House of Cards": Robin Wright macht blutige Promo für finale Staffel

Ob es den Drehbuchautoren gelungen ist, die Serie "House of Cards" zu einem würdigen Ende zu führen, wird sich erst noch zeigen müssen. Zumindest aber sind seit Freitag die finalen Folgen der sechsten Staffel im Kasten. Dies gab niemand Geringeres als Schauspielerin Robin Wright (52) via Instagram bekannt, die nach dem Rauswurf von Kevin Spacey (58) zur alleinigen Hauptdarstellerin der Polit-Serie wurde. Wenig subtil deutet das von ihr veröffentlichte Promo-Bild der Netflix-Produktion an: Es wird blutig im Endspurt im Kampf um das Oval Office!