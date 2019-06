Als Pelzmoden Suppé eröffnete, war das noch anders. Es war Wirtschaftswunderzeit. "Jede Frau wollte einen schwarzen Persianer, wenn sie an Allerheiligen auf den Friedhof ging." Bald kam statt dem Schafsfell der Nerzmantel in Mode. Die Preise stiegen, aber Deutschland konnte es sich leisten. Pelzkrägen für das Modehaus Konen, Mäntel und Jacken für Kunden in ganz München. Das Lieferauto, ein kleiner weißer Fiat 600, stand kaum noch still: im Herbst und Winter wegen der Aufträge, im Sommer wegen des Urlaubs. "Dann denkt niemand an den Pelz im Schrank – nur die Motten."