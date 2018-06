Die Krux mit der Doppelmoral Donald Trump: Kritik an Komikerin Samantha Bee geht nach hinten los

Schon erstaunlich, wie viel Zeit dem mächtigsten Mann der Welt jeden Tag zur Verfügung steht, um Menschen aus dem Showbusiness via Twitter die Leviten zu lesen. Donald Trumps (71, "Great Again") jüngste Attacke auf die Komikerin Samantha Bee (48), die seine Tochter Ivanka (36) zuvor wüst beschimpft hatte, ging allerdings dezent nach hinten los. Doch was war geschehen, dass plötzlich eine Vielzahl an Usern dem Präsidenten nun berechtigt Scheinheiligkeit vorwerfen?