Die kluge Botschaft hinter ihren Looks Darum setzt Herzogin Meghan so oft auf Givenchy

Einige Stunden vor dem Instagram-Post, der Waight Keller im März 2017 als Kreativdirektorin bekannt gab, postete das Label Givenchy dieses Zitat: "True elegance comes with a natural gesture, an attitude in simplicity" (Dt.: "Wahre Eleganz geht mit einer natürlichen Geste einher, einer Haltung der Einfachheit"). Auch dies ist ein Satz, der Meghan wie auf den Leib geschneidert scheint. Bei ihren Auftritten wirkt sie immer natürlich, nie gekünstelt und strahlt eine gesunde Portion Eleganz aus.