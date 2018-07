Die Kleinen auf dem Vormarsch Nintendo Switch und die wunderbare Welt der Indie-Games

Vor wenigen Tagen haben es die witzigen Kartoffeln von "Holy Potatoes! A Weapon Shop?!" auf die Switch geschafft. Hinter der bunt-knuddeligen Fassade steckt eine motivierende Mischung aus Simulations- und Management-Game. Abenteurer brauchen Waffen, um ihrem Job nachzugehen - und die Aufgabe des Spielers ist es, diese Waffen herzustellen. Bögen, Äxte und Co. sollten möglichst gewinnbringend verkauft werden, um schnell die Bekanntheit des eigenen Ladens steigern zu können.

In der kommenden Woche, am 24. Juli, steht zudem die Veröffentlichung des motivierenden Puzzle-Plattformers "Semblance" für PC und Switch an. Sowohl der Charakter als auch die ihn umgebende Welt bestehen aus Knetmaße. Daher lässt sich das Terrain der minimalistischen, aber faszinierenden Umgebung rund um den Spieler teils verformen. Dies müssen Gamer nutzen, um die zahlreichen Puzzle zu lösen und die Welt weiter erkunden zu können.

In der Rolle der jungen Amelia stürzen sich Spieler ebenfalls ab dem 24. Juli auf PC und PS4 - und kurz darauf auch auf Xbox One und Nintendo Switch - in spannende Luftgefechte. Das Game spielt mehrere Jahre nach seinem ausgezeichneten Vorgänger "Cloud Chasers" (PC, iOS, Android) und entpuppt sich als zackiger Twin-Stick-Shooter. Dank Crafting-System ist das eigene Flugzeug vollständig anpassbar und kann verbessert werden. Der farbenfrohe Look sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Spiel durchaus fordernd werden kann.

Der auf Steam von den Nutzern bereits "sehr positiv" bewertete Action-Plattformer "Dead Cells" landet am 7. August auf der Switch - kurz darauf auch in physischer Form. Das fordernde Indie-Spiel im dezenten, aber unverkennbaren Pixel-Look führt immer wieder in ein düsteres Schloss, das es zu erkunden gilt und das sich stets verändert. Warum "immer wieder"? Weil Spieler nach jedem Bildschirmtod von vorne beginnen müssen.

Noch im Herbst soll das vielgelobte Schleichspiel "Mark of the Ninja" in einer "Remastered"-Fassung für Switch neu aufgelegt werden, die unter anderem überarbeitete Grafik, neue Audioelemente sowie frische Zwischensequenzen und Effekte beinhalten soll. Spieler müssen in der seitwärts-scrollenden Welt unzählige Feinde überlisten, wozu ihnen zahlreiche Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Der Titel gilt als eines der besten Stealth-Games der vergangenen Jahre.

Dies stellt nur eine kleine Auswahl an Games dar, die für Nintendos Switch kürzlich erschienen sind - oder die in naher Zukunft veröffentlicht werden.