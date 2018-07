"Die Kids haben es geliebt" Gal Gadot besucht Kinderkrankenhaus als "Wonder Woman"

Mit einer Geste kann man viel verändern: Gal Gadot (33, "Justice League") ist nun nicht nur im Film in ihre Rolle der "Wonder Woman" geschlüpft, sondern auch im echten Leben - und das, um Gutes zu tun. In voller Superhelden-Montur besuchte sie kürzlich ein Kinderkrankenhaus im kleinen US-Städtchen Falls Church.