München - Er ist die Identifikationsfigur in Giesing: Daniel Bierofka. Nach dem Doppelabstieg des TSV 1860 aus der 2. Liga in die Regionalliga Bayern übernimmt der einstige Löwen-Spieler als Cheftrainer die Mannschaft – und Verantwortung. Gemeinsam mit seinem jungen Team schafft er prompt die Rückkehr in den Profifußball - und baut die Sechzger dann fleißig um.