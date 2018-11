Die Kanzlei, Männerhort, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer, Dramedyserie

Schwanz ab! Als ein verurteilter Triebtäter in die Nähe der Schule zieht, dreht der sonst so stille Oleg plötzlich richtig auf. Lehrer Vollmer (Hendrik Duryn) möchte die Wogen glätten, doch schnell hat Oleg mit seinen Parolen den ganzen Kurs aufgewiegelt und Panik an der Schule verbreitet. Aber möchte Oleg sich wirklich nur in den Vordergrund spielen? Vollmer spürt, dass es hier wohl doch um mehr geht.