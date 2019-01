Die Kanzlei, Die Diva, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Schattenspiele, Anwaltsserie

Susanne Nielsen (Anne Cathrin Buhtz) macht sich schwere Vorwürfe. Die Bäuerin hatte ihrem 16-jährigen Sohn Dirk erlaubt, an der Talentshow "Deine 15 Sekunden" teilzunehmen. Doch in der Sendung wurde ihr argloser Junge vom berüchtigten Showmaster Jan Hölter (Peter Jordan) vorgeführt und als Witzfigur verspottet. Weil er sich im Dorf nirgends mehr sehen lassen konnte, nahm sich Dirk das Leben. Die Mutter wirft dem Moderator vor, Dirk in den Tod getrieben zu haben und wendet sich an die Kanzlei, um den Fernsehstar wegen fahrlässiger Tötung zu belangen.