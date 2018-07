"Grüne-Welle"-Teststrecke: Paul-Heyse-Unterführung bis Baldeplatz

Ich bekomme eine kurze Einweisung in meine Route und werde im Anschluss mit einem GPS-Gerät ausgestattet, damit meine Fahrt nachverfolgt werden kann. Dann schwinge ich mich an der Paul-Heyse-Unterführung auf mein Rad und radle Richtung Isar, mein Ziel ist der Baldeplatz. Auf meinem Weg überhole ich zahlreiche Autos, die im Berufsverkehr stecken und kaum vorankommen. Doch die erste rote Ampel bremst mich nach wenigen Metern an der Kreuzung zur Schwanthalerstraße aus.