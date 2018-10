Die Hochzeitsverplaner, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Alle lieben Elin, Romanze

Elin (Susan Hoecke) ist eine Krankenschwester mit Leib und Seele - und Herz. Leider eckt sie gleichzeitig mit ihrem vorlauten Mundwerk überall an. So verliert sie auch ihren Job in der Klinik in Stockholm. Auch der erwartete Heiratsantrag ihres Verlobten Per verläuft ganz anders als gedacht. Als frischgebackener Single nimmt sie daher eine Stelle als Pflegerin im beschaulichen Trosa an. Dort soll sie sich um den Griesgram Ingmar Andersson (Friedrich von Thun) kümmern.