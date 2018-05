Die Schuhe

Das perfekte Kleid ist gefunden, doch die passenden Schuhe fehlen noch? Sneaker oder generell Alltagsschuhe, die ihre besten Tage hinter sich haben, sind natürlich fehl am Platz, aber es müssen auch nicht immer die klassischen spitzen Pumps sein. Viel bequemer sind schicke Sandalen mit Blockabsatz oder elegante Heels, wahlweise mit Schnürung oder Knöchelriemchen. Das sorgt für zusätzlichen Komfort. Trendsetter können auch zu angesagten Slingback Pumps greifen.

Die Accessoires

Mit den passenden Accessoires unterstreichen Sie ihren individuellen Look, doch auch hier kann man viel falsch machen: Der große Shopper bleibt natürlich zuhause, viel praktischer ist eine geräumige Clutch, die im Idealfall über eine feine Trägerkette verfügt. Der Vorteil: So haben Sie die Hände frei. Beim Thema Schmuck geht es um die richtige Balance, je auffälliger das Kleid, desto mehr sollte man sich mit klimpernden Armreifen und Statement-Ketten zurückhalten. Ist das Kleid hingegen schlicht, darf der Look ruhig mit etwas Bling Bling aufgepeppt werden, z.B. in Form von schönen Ohrhängern oder Cocktailringen. Besonders harmonisch wirkt das Outfit, wenn der Schmuck in denselben Farbnuancen gehalten wird wie die Accessoires.