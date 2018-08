Die Hitze machte ihr zu schaffen Sabrina Setlur: Nach "Global Gladiators" kommt das neue Album

Wenn ab Donnerstag um 20:15 Uhr der Sender ProSieben die neue Staffel von "Global Gladiators" ausstrahlt, wird sich auch Sabrina Setlur (44, "Du liebst mich nicht") sich inmitten anderer Promis auf engstem Raum und in beschwerlichen Challenges in Thailand wiederfinden. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet die Rapperin im Vorfeld, dass sie an der Show vor allem die physischen und psychischen Schwierigkeiten reizten.