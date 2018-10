Die Highlights vor und nach der Hochzeit Eugenie und Jack: Elegante Hochzeit im windigen Windsor

Und die Gästeschar?

Auf das Gelände des Schlosses wurden wie bei Prinz Harrys Hochzeit 1200 Gäste aus dem Volk eingeladen, beispielsweise Mitglieder von Wohltätigkeitsorganisationen. In der Kapelle waren etwa 800 Gäste anwesend, darunter einige berühmte Gesichter wie Sängerin Ellie Goulding (31), Sänger James Blunt (44), Schauspielerin Demi Moore (55), Model Cara Delevingne (26) und Musiker Robbie Williams (44). Sie alle machten sich nach der Trauung auf den Weg zum königlichen Empfang...

Das Brautpaar

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank sollen sich vor acht Jahren beim Skifahren in den Schweizer Alpen getroffen haben. Die Queen gab dem Paar angeblich bereits vor zwei Jahren ihren Segen. Im Januar hatte Brooksbank in Nicaragua um die Hand von Eugenie angehalten. Die beiden leben zusammen in einem Apartment im Kensington Palast.