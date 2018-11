Kendall Jenner und ihre Clique

2017 hatte das bestbezahlte Model der Welt in Shanghai pausiert, nun konnte sich Kendall Jenner (23) bei ihrem Comeback in New York das Grinsen nicht verkneifen. "Ich freue mich sehr, zurück zu sein. Wir sind wieder alle zusammen", schwärmte sie im Interview mit "People" und deutete dabei auf ihre Freundinnen Gigi (23) und Bella (22) Hadid, die ebenfalls über den Laufsteg schwebten.

Elsa Hosk

Das absolute Highlight durfte Elsa Hosk (30) präsentieren: Die Schwedin trug den diesjährigen "Dream Angels Fantasy Bra", den Atelier Swarovski exklusiv angefertigt hat. Die raffinierte Kreation ist in Silber gehalten und mit über 2.100 Diamanten geschmückt. Der Fantasy Bra umfasst über 71 Karat. Es hat 930 Stunden gedauert, um den BH zu erstellen und er hat einen Wert in Höhe von einer Million Dollar (umgerechnet ca. 877.000 Euro).

Die deutschen "Victoria's Secret"-Stars

Auch deutsche Vertreterinnen waren in New York dabei: Toni Garrn (26) glänzte sexy in Silber und trug bunte Puschel-Flügel. Lorena Rae (23) durfte bei ihrem "Victoria's Secret"-Debüt in einer bunten Kreation mit Stehkragen über den Catwalk schweben. Sie bedankte sich überwältigt auf Instagram: "Mir fehlen die Worte für heute... ich bin absolut überwältigt und kann es immer noch nicht glauben, dass das wirklich ich war [...]." Zudem war aus Österreich Nadine Leopold (24) am Start.

Das Dessous-Spektakel wird am 2. Dezember beim US-Sender ABC ausgestrahlt. Hierzulande ist es am 3. Dezember, um 20:15 Uhr, bei RTL Living zu sehen.