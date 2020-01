Die Highlights aus 17 Jahren "DSDS - Das große Wiedersehen": Menderes Bagci wird zum Gastgeber

17 Jahre "Deutschland sucht den Superstar" haben so manche unvergesslichen Momente hervorgebracht. Kult-Kandidat Menderes Bagci (35) will diese noch einmal beleuchten und gemeinsam mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Erinnerungen schwelgen. Am 18. Februar 2020 lädt RTL daher ab 22:30 Uhr zur neuen TV-Show "Deutschland sucht den Superstar - Das große Wiedersehen" ein - mit dem 35-Jährigen als Gastgeber.