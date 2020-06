"Die! Herz! Schlag! Show!" In neuer ProSieben-Show entscheidet der Puls über Sieg oder Niederlage

Der TV-Sommer bietet dieses Jahr eine neue Show-Reihe: Ab Mitte Juli laufen auf ProSieben vier Ausgaben des Formats "Die! Herz! Schlag! Show!" (immer montags um 20:15 Uhr). In der Sendung treten sechs Prominente in zwei Teams gegeneinander in verschiedenen Challenges an. Doch die sind nicht ganz einfach zu bewältigen: Es geht darum, wer seinen Herzschlag bei verschiedenen Aktivitäten am besten steuern kann.