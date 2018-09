Die Heiland, Die Lidl Story, I Robot,... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die Lidl-Story, Doku

Er gilt als der reichste Deutsche, dabei ist er der wohl geheimnisvollste Milliardär: Dieter Schwarz. Seine Lidl-Discounter sind den meisten bekannt, doch er selbst gilt als Phantom. Wer steckt hinter dem Discounter-Imperium? Wie entstand die Firmengruppe? Was ist Legende, was Wahrheit? Bei Recherchen in Archiven sind die Reporter auf bislang unveröffentlichte Dokumente gestoßen, die Einblicke in die Chronik der Firmengruppe und das Leben der Familienmitglieder gewähren.