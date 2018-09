Die haben wirklich alles Amazon verkauft in diesem Jahr auch echte Weihnachtsbäume

In diesem Jahr verkauft Amazon in den USA auch Weihnachtsbäume bis zu einer Größe von umgerechnet rund 2,1 Meter. Das berichtet unter anderem der amerikanische Fernsehsender "CNN". Das Angebot soll Fraser-Tannen, Balsam-Tannen, Weiß-Fichten und Zimmertannen umfassen. In den USA dürfte es in dieser Saison also kein ungewöhnliches Bild sein, wenn der Postbote ein riesiges Amazon-Paket dabeihat. Zwar habe der Versandhändler auch im letzten Jahr schon eine kleine Auswahl von echten Bäumen verkauft, diese seien jedoch maximal 91 Zentimeter groß gewesen.