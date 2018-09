"Die Haare sind nun... AB!!" "Bares für Rares"-Star überrascht mit neuer Frisur

Auch ein Umzug steht an

Außerdem möchte Kahl umziehen, wie er in einem weiteren Post erklärt, in dem er auch seine neue Frisur präsentiert. "Meine Koffer sind gepackt und ich habe vor nach Köln zu ziehen", schreibt der 26-Jährige, für den sich die Suche derzeit allerdings schwierig gestalte. Er suche eine Wohnung "in zentraler Lage" und wäre "überglücklich über Angebote oder Vermittlungskontakte".