Die Gründe sind noch unklar Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco sind kein Paar mehr

Aus, Schluss und vorbei: Das "Bachelor in Paradise"-Paar Evelyn Burdecki (29) und Domenico de Cicco (35) hat sich getrennt. Das verriet Burdecki selbst unter Tränen in einem Interview mit dem Sender RTL. Sie habe gespürt, dass etwas nicht stimme, sie habe diese Anzeichen aber nicht sehen wollen, weil sie so verliebt gewesen sei: "Ich weiß, wie es ist, wenn man jemanden verarscht. Das habe ich schon mal erlebt. Aber ich war so verliebt und liebe ihn noch immer." Zu den genauen Gründen der Trennung äußerte sie sich allerdings nicht.