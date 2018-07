Die großen Verlierer Pendler belastet: VCD kritisiert MVV-Tarifreform

Der MVV bestätigt die Preisberechnung des VCD, sieht aber keinen Anlass, an der Reform noch einmal zu rütteln. "Jede Reform bedingt, dass es Gewinner und Verlierer gibt", sagt MVV-Sprecherin Beate Brennauer. Das sei leider auch bei der MVV-Reform nicht vermeidbar gewesen. So gehört, wer aus dem nahen Umland nur knapp über die Stadtgrenze pendelt, nun tatsächlich zu den großen Verlierern. Man müsse das aber auch relativieren, so Brennauer. Die neuen Tickets seien künftig schließlich auch für einen deutlich größeren Geltungsbereich gültig.