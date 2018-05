"Die große Ottobiografie" erscheint Otto Waalkes: Daran sind seine Ehen gescheitert

Nachdem Otto monatelang gearbeitet hatte, sei er wieder nach Hause gekommen, wo ihm seine Frau mitgeteilt habe, "dass es so nicht weitergehen könnte", verrät er in dem Buch, in dem er über 400 Seiten aus seinem Leben erzählt. Waalkes war von 1987 bis 1999 mit Manuela "Manou" Ebelt verheiratet. 1987 wurde Sohn Benjamin geboren. An einer anderen Stelle schreibt Otto: "Dass die Trennung sich im angeblich verflixten siebten Ehejahr anbahnte, fällt mir erst jetzt auf. Manou war dreißig geworden, als sie diesen Wunsch nach mehr Selbstständigkeit verspürte, der schließlich zur Scheidung führen sollte. Später habe ich verstanden, woran das lag - damals begriff ich nur: Sie wollte sich also trennen."