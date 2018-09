Die goldenen Regeln Tipps und Tricks für die Wiesn: Das müssen Sie beachten

Wer es erst einmal ins Bierzelt geschafft hat, sollte eines unbedingt dabeihaben: ein Maßkrugband! Denn an einem Wiesn-Tisch finden gerne mal bis zu zwölf Personen Platz. Um das eigene Getränk zwischen all den Krügen nicht aus den Augen zu verlieren, ist ein Maßkrugband also genau das Richtige.