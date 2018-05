Die Gesundheit geht vor Nach Bootsunfall: Arzt erteilt Andreas Gabalier Sex-Verbot

Dass sein Bootsausflug am Wörthersee vor knapp drei Wochen solche Folgen nach sich ziehen würde, damit hätte Andreas Gabalier (33, "Hulapalu") wohl nicht gerechnet. Am 10. Mai stieß sich der Volks-Rock'n'Roller beim Betreten eines Schiffs den Kopf an einer Eisenstange, die Folgen: Eine schwere Platzwunde und "massive Gehirnerschütterung", wie er kurz darauf seinen Fans auf Facebook erklärte. Dazu gab's ein selbst geknipstes Bild, das die große Wunde inmitten Gabaliers dunkler Haartolle zeigt.