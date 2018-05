Die Geschichte ist das Wichtigste "Detroit: Become Human": Wovon träumen eigentlich Androiden?

"Grey's Anatomy"-Star wird zum Androiden

Die Geschichte regt dabei nicht nur zum Nachdenken an. Dank herausragender Grafik, glaubwürdigen Figuren und spannenden Wendungen dürfte das am Freitag exklusiv für PS4 erscheinende "Detroit: Become Human" jeden in seinen Bann ziehen, der mit dem düsteren Setting mit zahlreichen dystopischen Elementen auch nur im Geringsten etwas anfangen kann. Dabei hilft auch der Wiedererkennungswert einiger Charaktere. Während bei "Beyond: Two Souls" noch Ellen Page (31, "Juno") und Willem Dafoe (62, "Platoon") als Vorlagen für die imposanten Hauptcharaktere dienten, erkennen Film- und Serienfans bei "Detroit" unter anderem Minka Kelly (37, "Friday Night Lights"), Lance Henriksen (78, "Millennium"), Clancy Brown (59, "Hail, Caesar") und "Grey's Anatomy"-Star Jesse Williams (36) wieder.