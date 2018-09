Die Gerüchteküche brodelt Zwischen Entzug und Karriere: Dreht Ben Affleck bald wieder?

Gemeinsam mit Warner will Affleck aber bekanntlich "The Batman" realisieren. Zunächst sollte er nicht nur wieder in die Rolle von Bruce Wayne spielen, sondern auch die Regie übernehmen. Als Regisseur wird er jedoch nicht fungieren. Matt Reeves (52, "Cloverfield"), der auch das Drehbuch verfasst hat, wird Regie führen. Der Dreh sei Gerüchten zufolge für Sommer 2019 geplant.