Die Gerüchteküche brodelt Was läuft da zwischen Rita Ora und Andrew Garfield?

Gibt es ein neues Promi-Pärchen? Wie die britische Zeitung "The Sun" erfahren haben will, befinden sich Sängerin Rita Ora (28, "Phoenix") und Schauspieler Andrew Garfield (35, "The Amazing Spider-Man") in der "frühen Anfangsphase einer Beziehung". Eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld der Sängerin soll demnach ausgeplaudert haben, dass sie trotz ihrer hektischen Zeitpläne eine "echte Verbindung" hätten.