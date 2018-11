Die Gerüchteküche brodelt Große Veränderungen bei "Promi Big Brother"?

2019 geht "Promi Big Brother" weiter. Doch wird das Konzept der Sat.1-Show für die siebte Staffel neu ausgelegt? Das zumindest berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Produktionskreise des Formats. So sollen in den neuen Folgen keine neuen Promis mitmachen, sondern es sollen die besten Kandidaten der vergangenen Staffeln noch einmal antreten. Damit nicht genug. Die Allstar-Staffel soll nicht wie bisher in Deutschland gedreht werden, sondern nach Mexiko verlagert werden.