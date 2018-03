Die Folgen für den Export US-Strafzölle: Dunkle Wolken über der deutschen Industrie

USA größter Einzelmarkt für Deutschland

Doch nicht nur die Autobauer wären durch Trumps Strafzölle gefährdet. Die USA sind der größte Einzelmarkt für Produkte "Made in Germany". Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 111,5 Milliarden Euro dorthin exportiert. Neben Autos sind vor allem deutsche Maschinen und pharmazeutische Produkte gefragt. Sollten die USA die Strafzölle ausweiten, hätte dies gravierende Auswirkungen. Denn: Fast alle Dax-Konzerne sind von den USA abhängig - teils in erschreckendem Ausmaß, ermittelte die "Welt" auf Grundlage von Zahlen der Nachrichtenagentur Bloomberg. So seien beispielsweise die USA-Geschäfte des Medizinspezialisten Fresenius Medical Care für fast drei Viertel seiner Umsätze verantwortlich.



Die deutsche Stahlindustrie liegt bei einem Export-Wert von gut einer Milliarde Euro . Aluminium und Waren aus dem Leichtmetall - auch von Trumps Ankündigung betroffen - kamen Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge sogar nur auf rund 576 Millionen Euro.

Folgen der US-Strafzölle: Überangebot in Europa

Die Folgen könnten beträchtlich sein: Wenn die USA den Zugang zu ihrem Markt weltweit erschweren, werden sich nicht-amerikanische Firmen andere Absatzmärkte suchen. Zum Beispiel den europäischen Markt, der viele Handelsvorteile bietet. Die Folge wäre ein Überangebot an Waren, etwa an Stahl. Die Preise und die Umsätze der Unternehmen würden sinken. "Die US-Zölle nähren die Unsicherheit. Dies wird das Geschäftsklima belasten, in außenhandelsorientierten Ländern wie Deutschland mehr als in den USA selbst", sagt Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Neue Freihandelsverträge, die dem Welthandel Schwung geben könnten, werden angesichts der Abschottung heimischer Märkte unwahrscheinlicher. Das Risiko, dass es zu einem weltweiten Handelskrieg komme, sei deutlich gestiegen, sagt Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. "Der Zollwettlauf der 30er Jahre mit dem Zusammenbruch des Welthandels ist dafür ein warnendes Beispiel."

