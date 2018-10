Die fatale Halloween-Nacht im Jahr 1993 US-Star River Phoenix: Sein Todestag jährt sich zum 25. Mal

Die unkonventionelle Familie

River Phoenix kam am 23. August 1970 als erstes von fünf gemeinsamen Kindern des Ehepaares Heart Phoenix (73), gebürtig Arlyn Sharon Dunetz, und John Lee Phoenix (Jahrgang 1947), gebürtig John Lee Bottom, in Metolius bei Madras, Oregon, zur Welt. Seinen Vornamen bekam er in Anlehnung an den "Fluss des Lebens" aus der Erzählung "Siddhartha" (1922) von Hermann Hesse (1877-1962). Rivers Hippie-Eltern hatten sich 1968 kennengelernt. Seine Schwester, Schauspielerin Rain Phoenix, erblickte im texanischen Crockett das Licht der Welt.

1973 zog die Familie nach Südamerika, wo sein Bruder Joaquin in San Juan, Puerto Rico, und Schwester Liberty Phoenix (42), ebenfalls Schauspielerin, in Caracas, Venezuela, geboren wurden. Im November kehrte die Familie der Sekte, deretwegen sie nach Südamerika gezogen waren, den Rücken. Summer Phoenix (39, "Inside a Skinhead"), Schauspielerin und Ex-Frau von Casey Affleck (43), kam im Dezember des Jahres dann schon in Winter Park, Florida, zur Welt. River Phoenix hatte außerdem eine Halbschwester aus einer früheren Beziehung seines Vaters, die heute 54-jährige Jodean Bottom.