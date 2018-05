"Sarah ist das nicht", stellte er sogleich selbst im Kommentarbereich des Bildes klar, welches er zunächst noch kryptisch mit den Worten "Und wenn die Sonne heut' auf geht, will ich uns noch beim Tanzen sehen" betitelte - samt den Hashtags "180518" und "phänomenal". Aus PR-Gründen wird er aber sicherlich dankend in Kauf genommen haben, dass ihm auf dem Foto ein Sarah-Lookalike in den Tanzschritt gefallen ist, das seither für regen Diskurs unter seinen Anhängern sorgt. Denn: Mit dem Bild kündigte Pietro eigentlich seine neue Single an, die auf den Namen "Phänomenal" hört und am 18. Mai 2018 erscheinen wird.