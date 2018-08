Die Fans sind entzückt Salma Hayek: Ihre Urlaubsgrüße werden immer freizügiger

Was für tolle Urlaubsgrüße! Schauspielerin Salma Hayek (51, "Frida") genießt derzeit eine sommerliche Auszeit auf Bora Bora und lässt ihre Fans via Instagram an ihrer Reise teilhaben. Auf dem Plan standen unter anderem schon ein gemeinsamer Tauchgang mit Ehemann François-Henri Pinault (56), Bootstouren und natürlich Baden und Sonnen. Eines fällt aber auf: Hayeks Urlaubsfotos werden von Mal zu Mal heißer und freizügiger!