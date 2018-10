Die Fans sind begeistert Haar-Revolution bei Justin Bieber: Die lange Mähne ist Vergangenheit

Justin Bieber (24, "Love Yourself") hat die Fans in den letzten Monaten mit einigen fragwürdigen Entscheidungen überrascht. Auch seine wilde Mähne, die er den ganzen Sommer munter sprießen ließ, stieß auf wenig Begeisterung bei den "Beliebern". Schien es am Anfang noch, als wolle Bieber eine ähnliche Frisur wie Freundin Hailey Baldwin (21), so wuchsen seine blonden Haare letztendlich wirr in alle Richtungen. Doch damit ist nun Schluss!